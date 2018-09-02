Внимательная студентка раскрыла «загадку» древнеегипетской мумии

Студентка Стэнфордского университета Ариэла Альгазе расшифровала фрагменты текста на осколках саркофага, который попал в коллекцию вуза более ста лет назад. Мумию изучали на курсе по музейной культуре.

Девушка обнаружила на саркофаге два неизвестных ранее объекта с текстом, передает Моя планета.

Чтобы делать перевод, Ариэла консультировалась с египтологами. Выяснилось, что имя погребенной женщины — Сенчалантос. Одна из надписей переводилась как «Пусть ее имя молодеет с каждым днем».

Как отмечает студентка, тексты, сохранившиеся с того времени, — это очень большая редкость. Мумия была найдена во время раскопок в районе современного египетского города Ахмим.