Ученые определили в пещерах Румынии причину вымирания неандертальцев

Учёные из Нортумбрийского университета после нескольких месяцев исследований в пещерах Румынии установили причину вымирания неандертальцев.

По их данным, к вымиранию могло привести резкое понижение температуры и изменение климата, а также исчезновение привычной пищи, пишет Моя планета.

Химический анализ сталагмитов в пещерах показал, что более 40 тыс. лет назад на территории Европы климат резко поменялся — глобальное похолодание длилось несколько веков, из-за чего умерло большинство животных, которыми питались неандертальцы.

Ученые считают, что пережить это экологическое бедствие сумели homo sapience, потому что смогли адаптироваться к холоду и изменившемуся рациону.