В Харькове в квартиру залетели 60 летучих мышей

В Харькове в квартиру пенсионерки на улице Дружбы залетели около 60 летучих мышей. Об этом сообщили волонтеры из местной Службы спасения животных на своей странице в Facebook.

Женщина рассказала, что увидела двух летучих мышей на балконе, но не знала, как действовать в таких ситуациях. Вместо того, чтобы закрыть окно, она открыла на полную, надеясь, что они вылетят, пишет Корреспондент.

Как рассказали в Службе спасения, такие открытые окна летучие мыши воспринимают наоборот как призыв. За короткое время мыши заполонили всю квартиру.

"Мы сняли и выпустили в окно меньше половины. Остальные должны снять работники Центра реабилитации рукокрылых. На время "чистки" женщина будет жить у сына", – говорится в сообщении.