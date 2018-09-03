В Ливии из тюрьмы сбежали более 400 заключенных

В столице Ливии Триполи во время боевых столкновений сбежало более 400 заключенных. Об этом этом накануне сообщили представители полиции.

Отмечается, что в тюрьме начался бунт и надзиратели никак не могли помешать ему, так как опасались за свою жизнь, передает Корреспондент.

В исправительном учреждении содержались уголовные преступники, а также сторонники бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи.