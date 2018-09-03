Американка медленно убила неверного мужа с помощью глазных капель

Жительница Южной Каролины была арестована по обвинению в убийстве мужа, которого она отравила с помощью глазных капель, передает New York Post.

По информации правоохранительных органов, 64-летний Стивен Клейтон был найден мертвым в собственном доме. Предполагалось, что он умер в результате падения с лестницы. Однако вскрытие показало наличие большого количества химикатов в организме мужчины, пишет РИА Новости.

Согласно показаниям Ланы Клейтон, она в течение трех дней добавляла в воду супруга капли для глаз. Как объяснили медэксперты, при попадании в организм через кишечник активное вещество лекарства действует как нейротоксин и начинает атаковать нервную систему.

Как пишет New York Post, несколько лет назад Клейтон жаловалась в Сети на измены мужа. Однако правоохранители пока не называют мотив убийства.