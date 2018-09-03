Тела двух мужчин нашли в квартире на Ботанике

Полицейские столичного сектора Ботаника расследуют дело о гибели двоих мужчин. Их тела со смертельными ножевыми ранениями обнаружила мать одного из убитых.

"Тела двоих мужчин обнаружили в одной из квартир в секторе Ботаника. Возраст погибших 28 - 32 года. На теле жертв следы насильственной смерти", - сказал следователь Раду Котоман.

По словам хозяйки квартиры, сын в субботу вечером ушел на день рождения. Камера видеонаблюдения в одном из магазинов недалеко от места происшествия зафиксировала, как мужчина в компании нескольких друзей вернулся домой в воскресенье после пяти часов утра.