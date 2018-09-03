Спортсмены из Молдовы, Украины, России и Франции приняли участие в трейловом забеге по виноградникам

350 спортсменов из Молдовы, Украины, России и Франции приняли участие в трейловом забеге по виноградникам. Трасса, по словам участников, была сложной, но каждые два километра у них была возможность сделать остановку, чтобы выпить воды или вина.

Лучший результат - 10 километров за 35 минут - снова показал Ливиу Кроитору.

"Я был первым и в прошлом году, но хотел улучшить свой результат. Чудом это назвать нельзя, ведь я много тренировался. Но в этот раз я финишировал на шесть минут раньше", - сказал победитель Ливиу Кроитору.

Среди женщин первой финишировала чемпионка Украины по горному бегу Юлия Тарасова.

Участники говорят, что получили массу впечатлений.

"Замечательная трасса, очень красивая. Бегать среди виноградников очень приятно, и так мы продвигаем здоровый образ жизни и культуру потребления вина".

"Было сложно из-за жары, особенно вначале. Но трасса очень понравилась, все было отлично организовано".

После забега все участники станцевали молдавскую хору.