350 спортсменов из Молдовы, Украины, России и Франции приняли участие в трейловом забеге по виноградникам. Трасса, по словам участников, была сложной, но каждые два километра у них была возможность сделать остановку, чтобы выпить воды или вина.
Лучший результат - 10 километров за 35 минут - снова показал Ливиу Кроитору.
"Я был первым и в прошлом году, но хотел улучшить свой результат. Чудом это назвать нельзя, ведь я много тренировался. Но в этот раз я финишировал на шесть минут раньше", - сказал победитель Ливиу Кроитору.
Среди женщин первой финишировала чемпионка Украины по горному бегу Юлия Тарасова.
Участники говорят, что получили массу впечатлений.
"Замечательная трасса, очень красивая. Бегать среди виноградников очень приятно, и так мы продвигаем здоровый образ жизни и культуру потребления вина".
"Было сложно из-за жары, особенно вначале. Но трасса очень понравилась, все было отлично организовано".
После забега все участники станцевали молдавскую хору.
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