В школах и лицеях страны прозвучал первый звонок

325 тысяч учеников вернулись в школы, гимназии и лицеи. По всей стране прошли торжественные линейки.

Первый урок в этом году решили посвятить писателю Иону Друцэ и его книге "Белая церковь. Бремя нашей доброты". Знаменитому литератору сегодня исполняется 90 лет.

В этом году впервые сели за парты 35 тысяч первоклашек, почти на две тысячи больше, чем годом ранее.

В нашей стране насчитывается 1300 учебных заведений.