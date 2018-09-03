Более 60 стран отказались от использования пластиковых пакетов и одноразовой посуды из полистирола

Ежегодно в мире производится более 78 миллионов тонн пластиковых изделий. Однако перерабатывается лишь небольшая их часть.

Для борьбы с угрожающим экологии Земли ростом пластиковых отходов более 60 стран приняли законы, ограничивающие или запрещающие использование пластиковых пакетов и одноразовой посуды из полистирола.

Первым государством, которое полностью отказалось от использования бытового пластика, стал Вануату, небольшой остров в южной части Тихого океана.

По данным BBC Mundo, уровень производства пластмассовых изделий достигает сегодня 198 миллиардов долларов.