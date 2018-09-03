Молдаванин пытался пересечь российско-украинскую границу в багажнике автомобиля

В багажнике автомобиля пытался пересечь российско-украинскую границу гражданин Молдовы, которому запрещен въезд в соседнюю страну. Вывезти его из России в Украину взялся приятель, тоже уроженец Молдовы.

33-летний молдаванин спрятался в багажнике за стиральной машиной. И все же обмануть украинских пограничников не удалось.

В отношении молдаванина действует трехлетний запрет на въезд в Украину. Его уже ловили на границе и возвращали в Россию. Теперь запрет могут продлить до семи лет.

На имя владельца машины открыто уголовное дело за попытку незаконной перевозки людей.