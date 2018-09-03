Отец прокатил 13-летнюю дочь, привязав к багажнику

Турок по имени Идрис попал в полицию из-за того, что привязал собственную дочь к багажнику и ездил по дороге. Инцидент произошел в столице Турции Анкаре и попал на видео, снятое очевидцами.

Один из водителей увидел привязанную девочку и сообщил в полицию. Оказалось, что 13-летнюю дочь привязал отец. По его словам, подросток долго просила его прокатиться на багажнике, и он поддался на эти просьбы, пишет Корреспондент.

Отец посадил дочь на кронштейн для перевозки велосипеда и привязал веревками. Конструкция выдерживает 150 килограмм, а проехал мужчина 400 метров.

После инцидента Идрис начал получать угрозы из-за жестокого обращения с дочерью. Полиции пришлось обеспечивать семье безопасность, ей угрожает самосуд от местных жителей.