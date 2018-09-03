В ЕС запретили продажу галогеновых ламп накаливания

В Евросоюзе окончательно вступил в силу запрет на продажу галогеновых ламп накаливания. На полках магазинов - лишь остатки нереализованной продукции.

Торговым сетям и производителям дали переходный период в два года, но отныне в продажу принимают только низковольтные галогеновые лампы для офисов и прожекторы.

ЕС перешел на светодиодные лампы, которые признаны более экологичными. Да и срок их службы в пять-десять раз превышает возможности галогеновых ламп.