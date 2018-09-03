На вечеринке в США произошла стрельба: ранены семь подростков

По меньшей мере семь подростков пострадали во время перестрелки, произошедшей в ночь на понедельник, 3 сентября в городе Бирмингем, сообщает канал Fox News

Стреляли около популярного ночного клуба WorkPlay, в котором проходила вечеринка, передает Корреспондент.

В полиции сообщили, что один из подростков получил тяжелые ранения, еще один травмировал колено из-за паники, возникшей во время стрельбы.

В полиции заявили, что точное количество пострадавших еще уточняетс