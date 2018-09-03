В Германии молния убила вратаря во время футбольного матча

В немецком городе Рейнланд-Пфальц молния убила вратаря во время футбольного матча. Об этом сообщает газета Bild.

Отмечено, что трагедия произошла во время игры команды с Нидер-Визена против клуба из Шписхайма, пишет Корреспондент.

Во время матча началась сильная гроза, но судья решил, что футбольная встреча должна продолжаться. Молния ударила в вратаря на 80-й минуте игры, он был госпитализирован в критическом состоянии. Медики не смогли его спасти.