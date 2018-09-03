Влад Плахотнюк поздравил учеников и учителей c началом нового учебного года

Предоставление качественного образования поможет детям из Республики Молдова быть готовыми к будущему, каким бы оно ни было. К будущему, в котором они смогут реализовать себя, а также помогут своей стране и всему нашему обществу. С таким посланием выступил председатель ДПМ Влад Плахотнюк по случаю начала нового учебного года.

“В сентябре для детей начинаются новые приключения в мире знаний. Свои двери им открывает одно из самых благородных и полезных изобретений человечества – школа.

В эти дни, полные эмоций, хочу пожелать детям, чтобы все они хорошо учились – ради себя, ради знаний, ради своей цели в жизни. Считаю, что именно в школе, среди книг и новых открытий, закладывается основа будущего успеха.

Учителям и родителям хочу пожелать набраться выдержки, быть терпимее к неукротимому духу учеников, к их амбициям и увлечениям”,- написал Влад Плахотнюк на своей странице в Фейсбуке.

Лидер демократов отметил, что молодежь лучше старших чувствует изменения, которые происходят в стране, передает kp.md.

“Молодые люди всегда лучше старших чувствуют ветер перемен, и уже сегодня молодежь лучше нас понимает, какие профессии будут важны в будущем, через несколько десятилетий. Давайте вместе будем вдохновлять наших детей, чтобы они мечтали, экспериментировали, нестандартно думали. Наша задача – предоставить им качественное образование и помочь быть готовыми к будущему, каким бы оно ни было. К будущему, в котором они смогут реализовать себя, а также помогут своей стране и всему нашему обществу”,- подытожил Влад Плахотнюк.