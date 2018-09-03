Зять необычным образом выразил заботу о тещи после ее смерти

Британец из города Рочестер, графство Нью-Йорк, выкрал в тайне от жены тело тещи из морга. На такой поступок его подтолкнул страх того, что он не успеет похоронить вовремя мать своей супруги. Об этом сообщила газета Daily Mirror.

Мужчина заявил, что забеспокоился из-за отсутствия владелицы похоронного бюро. Женщина, которая занимались организацией печального события, перестала брать трубку, лично с ней встретиться также не удалось, передает 360tv.

Когда до похорон осталось несколько дней, житель Рочестера решил предпринять экстренные меры. Так, он сам пришел в похоронное бюро, забрал тело из морга, положил его на тележку и отвез к арендованному заранее фургону.