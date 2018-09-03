Тысяча человек до конца года сможет воспользоваться программой "Первый дом"

До конца 2018 года программой „Первый дом”, со всеми её опциями, сможет воспользоваться около одной тысячи семей. При том, что к настоящему времени ею уже воспользовались чуть более 300 человек. Об этом сообщил госсекретарь при Министерстве финансов Ион Кику в ходе передачи "Replica" на телеканале Prime TV.

По словам Иона Кику, в настоящее время предоставляются 20–30 кредитов в неделю, а с осени, как полагает госсекретарь, их будут выдавать ещё чаще. „Думаю, что к концу 2018 года количество кредитов, выданных в рамках „Первого дома”, составит около тысячи, что немало”, - говорит Ион Кику. В будущем, считает госсекретарь, ежегодно в рамках этой программы смогут получать кредиты около 5–7 тысяч семей, передаёт IPN.



Ион Кику также сообщил, что в настоящее время в бюджетном секторе трудятся около 200 тысяч человек, многие из которых не соответствуют требованиям программы в силу своего возраста или того факта, что у них уже есть жильё. От общей их численности программой „Первый дом” смогут воспользоваться около 20%.



Участница программы Марина Куртиш рассказала, что у её семьи никогда не было собственного жилья, и они с радостью воспользовались возможность приобрести квартиру. По словам участницы, до сих пор, учитывая условия, предлагаемые молдавскими банками, у неё не было возможности купить себе жильё, потому что у неё не было ни залога, ни денег, необходимых для первого взноса. „Не знаю, каковы будут масштабы проекта в рамках страны, но для нашей семьи он означает много радости и положительных эмоций”, - сообщила Марина Куртиш.



Программа „Первый дом” была запущена в апреле. До настоящего времени в рамках этой программы было предоставлено свыше 300 кредитов, что составляет около 40% от общего количества предоставленных в Молдове ипотечных кредитов. Заявки на участие в программе „Первый дом” подаются исключительно через Интернет, посредствам информационной системы.