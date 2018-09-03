Английский язык станет государственным на Тайване

В Азиатском регионе появится еще одна страна, где английский язык станет одним из государственных. Речь идет о Тайване. Закон вступит в силу в 2019 году. Об этом сообщил портал Hongkongfp.com.

Главная цель правительства — повысить уровень владения английским среди граждан и помочь им найти работу за границей. В рамках государственной программы будут созданы двуязычные школы по всей стране, где английский будет преподаваться с первого класса, передает 360tv.

Данное нововведение сделает Тайвань многоязычной страной, сообщил премьер-министр Уильям Лай. Сейчас на острове 83,5% населения говорят на китайском дома, 81,9% — на тайваньском в общественных местах. Диалект используют около 6,6% населения.