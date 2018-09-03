Названы лучшие помолвочные кольца

Американский ювелир и глава одноименного бренда украшений Джеймс Аллен назвал главные тренды в дизайне помолвочных колец. Его слова приводит The Sun.

Самым востребованным в 2018 году стало кольцо с тремя камнями квадратной формы, наподобие того, что принц Гарри подарил Меган Маркл в день помолвки. Однако, по мнению ювелира, в 2019 году мода на украшения изменится, пишет lenta.ru.

Особенно популярными станут три новых типа колец. Первый — двойное кольцо, которое может быть дополнено любыми драгоценными камнями.

Фото: Instagram / alexisrusselljewelry

Вторым оказалось baguette ring — кольцо, украшенное одним или несколькими небольшими камнями прямоугольной формы.

Фото: Instagram / studandstuff

Наконец, форма east-west, которая предусматривает не вертикальное, а горизонтальное расположение камня на кольце.

Фото: Instagram / martin.flyer