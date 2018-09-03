"Идеальное утро" популярного блогера привело подписчиков в ярость

24-летняя британка Скарлетт Лондон (Scarlett London) стала жертвой травли после публикации в своем Instagram-аккаунте постановочной фотографии об "идеальном утре". Подписчики уличили ее в подделке антуража и назвали жалкой. На произошедшее обратил внимание таблоид Daily Mail.

Поводом для негодования стал снимок Лондон, который она использовала для рекламы отбеливающего зубы средства. Фотография изображала девушку в кровати в окружении тарелок с завтраком и праздничных воздушных шаров. В комментарии девушка порекомендовала подписчикам жидкость для полоскания полости рта, пишет lenta.ru.

Подписчики заметили, что чашка в руках Лондон пуста, а сложенные на ее тарелке блины больше напоминают лепешки-тортильи, чем домашнюю выпечку. Также комментаторов смутило постельное белье на кровати блогера: судя по фото, на одеяле отпечатана фотография самой девушки. Интернет-звезду обвинили в нарциссизме и намеренном обмане поклонников.

В ответ на нападки блогер заявила, что подписчики не ценят ее «реальную жизнь». По словам Лондон, она не пытается показать идеальную себя, а лишь впускает поклонников в свои будни.

На Instagram-аккаунт Лондон подписаны более 45 тысяч человек.