В США неизвестный подстрелил 10 человек во время игры в кости

Стрельба произошла в жилом комплексе в американском городе Сан-Бернардино (штат Калифорния). Об этом сообщает CNN.

Инцидент произошел ночью в зоне общего пользования. По меньшей мере 10 человек ранены, три из них находятся в критическом состоянии, сообщил представитель местной полиции. Все пострадавшие — взрослые. Их увезли в соседние больницы. CBS News отмечает, что группа людей на месте происшествия играла в кости.

Кто начал стрельбу, не сообщается, подозреваемый пока не задержан. Его мотивы также неизвестны. Press-Telegram пишет, что четкого описания стрелка нет, никакого оружия на месте не изъяли. В то же время отмечается, что при стрельбе использовались пистолеты и винтовки, пишет lenta.ru.

По словам местных жителей, они слышали в общей сложности около 20 выстрелов, а уже через пять минут над местом происшествия кружил полицейский вертолет. В настоящее время здание оцеплено стражами порядка.