Молдаванин впервые стал финалистом самого большого ультрамарафона вокруг Монблана

Впервые среди финалистов самого большого ультрамарафона вокруг Монблана есть наш соотетчественник. 170 километров пробежал по горным тропам среди изнуряющей жары журналист Юлиан Берку. Дистанцию он преодолел за 38 часов 21 минуту.

Юлиан Берку признает: было очень трудно, он дважды был в шаге от решения покинуть дистанцию.

«Когда уже почти решил отказаться во второй раз, - это было в Швейцарии - вошел в зал, а на экране мелькают видеоролики".

Победителем ультрамарафона вокруг Монблана стал француз Ксавье Тевенар. Он удерживает чемпионское первенство уже не первый год. Вторым был Роберт Хажнал из Румынии, который показал время в 21 час 31 минуту.

Всего ультрамарафон собрал более двух с половиной тысяч спортсменов. В это же время проходили и забеги на более короткие дистанции. В них также участвовали граждане Молдовы. Сергей Дзеро пробежал сто километров, а Сергей Ипатий 40.