"3 сентября" Шуфутинского возглавила российский чарт iTunes

Песня Михаила Шуфутинского "3 сентября" поднялась на первую строчку чарта iTunes. Успех композиции связан с одноимённым мемом.

В чарте iTunes для России можно заметить, что на первой строчке появился хит, выпущенный артистом в 1994 году (альбом "Гуляй, душа"). Также аналогичный трек поднялся на шестую строчку топа. "3 сентября" стала популярна в Интернете несколько лет назад, когда в соцсетях появились мемы на тему лирической композиции Шуфутинского, пишет life.ru.

Отметим, сам Михаил Захарович считает, что песня стала такой популярной, так как касается каждого. "Это общечеловеческая тема: люди встречаются, расстаются — происходит момент надрыва", — заявил Шуфутинский.