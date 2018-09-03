Apple бесплатно починит бракованные iPhone 8

Apple пообещала бесплатно починить iPhone 8, у которых был замечен дефект материнской платы. Компания попросила проверить владельцев "восьмёрок" свои девайсы на предмет брака, передаёт UberGizmo.

О проблеме сообщается на специальной странице Apple. По словам представителей вендора, производственный брак затронул ничтожное количество моделей. Дефективные iPhone 8 могут тормозить, внезапно перезагружаться и выключаться. В этом случае компания гарантирует бесплатный ремонт устройств, пишет life.ru.

По данным Apple, бракованные модели были проданы в Австралии, Китае, Гонконге, Индии, Японии, Макао и в других странах. России в этом списке нет. Обнаруживших дефект просят обратиться к продавцу или напрямую к Apple для бесплатной помощи.