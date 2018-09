Как отмечается, она поставила лишь десять долларов и миллионную сумму получила, сделав лишь одну ставку, пишет life.ru.

Женщина не стала раскрывать своё имя.

Talk about a way to end the summer! Just after 3pm yesterday, a Hawthorne, New Jersey woman hit the progressive jackpot on a Wheel of Fortune Double Sapphire Gold Spin game. She hit the jackpot on her very first spin, turning her $10 bet into $2,481,940.75! Congrats! pic.twitter.com/f3ecQy5wD4