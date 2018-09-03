В Британии родившийся весом с банку колы малыш выжил вопреки всему

В Великобритании спасли малыша, который родился раньше положенного времени и был весом с банку кока-колы. Врачи предупреждали родителей мальчика, что он может не выжить.

На УЗИ на 19-й неделе беременности плод был меньше положенного, а затем и вовсе перестал расти, сообщает Daily Mail. За день до появления мальчика на свет его маме предложили прервать беременность, но она отказалась. Крошечный Тео появился на свет путём экстренного кесарева сечения 15 марта на 27-й неделе беременности. Тогда он был меньше, чем ладонь его отца, пишет life.ru.

После родов мальчика поместили в специальный аппарат, врачи не давали прогнозов. Вопреки всему Тео рос и набирался сил, и 7 июля родителям разрешили забрать его из больницы. Вес малыша при выписке составил 3,2 кг, а на свет он появился весом в 0,3 кг. 15 сентября малышу исполнится полгода.