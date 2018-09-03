"Видит привидения и духов": житель Кемерова продаёт кота-экстрасенса

Житель Кемерова Владимир разместил объявление о продаже кота-британца за пять миллионов рублей. По мнению мужчины, его четырёхлетний питомец видит привидения и духов.

— Продам кота-британца — экстрасенса, видит привидения и духов, опытные экстрасенсы смогут общаться через него с потусторонним миром, — отмечается в тексте объявления.

Фото: Скриншот объявления с сайта Avito

Хозяин также пишет, что кот сразу определяет в доме наличие злых или добрых сил.

По информации местных СМИ, питомца решили продать по причине того, что в квартире мало места и кот живёт на даче. Животному хотят найти заботливого хозяина, который сможет им заниматься.

Паранормальные способности у кота мужчина заметил, когда семья собиралась купить дом. Первым в жилище они решили пустить питомца, однако тот не пошёл ни в одну из комнат, пишет life.ru.

— Там бабушка жила нехорошая. Он это всё, видимо, почувствовал и предостерёг нас таким образом, — приводит слова Владимира "Сивдепо".

Мужчина признался, что стоимость в пять миллионов рублей он сделал для привлечения внимания, но, если кто-то согласится на эту сумму, он будет не против.