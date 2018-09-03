Нейтральные номерные знаки можно будет получить на основании типового бланка

Транспортные средства, ввезенные после 24 апреля 2018 года на территорию административно-территориальных единиц левобережья Днестра и Бендер, с 1 сентября можно зарегистрировать в подразделениях Агентства госуслуг на основании типового бланка.

По данным Таможенной службы, нейтральные номера можно будет получить без уплаты таможенных платежей, но с обязательным представлением таможенных документов, передает Молдпрес.

Типовые бланки будут выдаваться на внутренних таможенных контрольных пунктах и на совместных молдавско-украинских КПП на приднестровском участке госграницы. Чтобы получить бланк TV-24, заявители должны будут предоставить документы, подтверждающие место жительства человека и право собственности, а также декларацию о собственной ответственности за достоверность данных, указанных в прилагаемых документах.

Лица, которые ввезли свои автомобили до 24 апреля 2018 года, освобождены от обязанности представлять таможенные документы в Агентство госуслуг для получения номерных знаков нейтрального типа. Условие по срокам эксплуатации на них также не распространяется.

Регистрационные номерные знаки нейтрального дизайна предназначены для транспортных средств из территориально-административных единиц левобережья Днестра и Бендер в целях их допуска к международному дорожному движению.