Одновременно с началом учебного года вновь всплыла проблема неофициальных платежей в школах. Некоторые учителя, которые выступая на оппозиционных телеканалах, жалуются на то, что у них мизерные зарплаты и требуют от властей значительно их повысить, забывают упомянуть, что получают существенную помощь от родителей. Правда, в конверте.
В редакцию портала actual.md поступили несколько писем, отправленных премьер-министру матерью одно из школьниц. В них она сообщает о порочной практике, которую применяют в школе некоторые учителя, сторонники Майи Санду.
В частности, речь идет о действиях Натальи Бзовый, учительнице в одном из столичных лицеев. По словам женщины, в последние годы Бзовый незаконно получала от родителей тысячи леев. К письмам прилагаются выписки, в которых указаны суммы, собранные для «госпожи Натальи».
Так, по случаю дня учителя Наталья Бзовый получила 1200 леев, и в приложении четко указано, что деньги были предоставлены в конверте. Стоимость подарков по случаю дня рождения составила 1500 леев, а цветов и конфет - еще 180 леев. По случаю Международного женского дня, 8 марта, Наталья Бзовый получила подарки на сумму 330 леев.
Расчеты родителей показывают, что только на подарки было собрано по 92,3 лея с каждого ребенка.
Между тем, после того, как была раскрыт факт незаконного сбора денег, на мать и ее дочь начали оказывать давление. Женщина утверждает, что Наталья Бзовый запустила целую кампанию по преследованию, в которой приняли участие несколько родителей, а также администрация лицея и чиновники Управления образования. «В то же время классный руководитель Наталья Бзовый выступала на разных телепередачах, в ходе которых необоснованно требовала повышения зарплаты для учителей», - отмечает автор письма, адресованного премьер-министру.
В течение этого периода сторонница Майи Санду, которая выступая в эфире оппозиционных телеканалов, утверждала, что чуть ли не голодает, ежемесячно получала «материальную помощь» от родителей учеников. Вот лишь несколько цифр:
01.12.2015 – материальная помощь за ноябрь – 1400 леев;
21.12.2015 – материальная помощь за декабрь – 1150 леев;
29.01.2016 – материальная помощь за январь – 950 леев;
26.02.2016 – материальная помощь за февраль – 1050 леев;
29.03.2016 – материальная помощь за март – 1050 леев;
12.05.2016 – материальная помощь за апрель – 900 леев;
31.05.2016 – материальная помощь за май – 1000 леев.
За семь месяцев общая сумма денег, собранная родителями для «госпожи Натальи», составила 7200 леев. Следует отметить, что после того, как письмо было отправлено премьер-министру, репрессии, инициированные этой учительницей, усилились, поскольку число родителей, которые согласились продолжать участвовать в описанных преступлениях, значительно уменьшилось.
Свое негодование педагог обрушила на девочку, которая подверглась психологическому давлению, в том числе со стороны некоторых родителей, о которых мать говорит, что их подговорила Бзовый. В результате школьницу перевели в другой класс без согласия родителей. Это заставило мать послать новое письмо премьер-министру, в котором описывались все беззакония, совершенные сторонниками Майи Санду. Журналисты отмечают, что не знают, какой был ответ на это письмо, но отмечают, что получатели подарков и «материальной помощи» в конверте от родителей забыли упомянуть об этих незаконных выплатах и действуют, как и VIP-безработная Майя Санду, которая стремится заполучить государственные деньги.
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