Жестокое убийство на Ботанике: полиция задержала подозреваемого

Полиция задержала подозреваемого в убийстве двоих мужчин в квартире на Ботанике. Им оказался 20-летний уроженец города Кантемир.

Напомним, двое друзей в возрасте 30 и 31 года были найдены зарезанными в столичной квартире по улице Трандафирилор. У одного из мужчин найдены следы ножевого ранения на груди, у другого - серьезная рана на шее. Тела обнаружила мать одного из погибших.

Полиция возбудила уголовное дела по факту убийства. Виновному в преступлении грозит от 20 лет лишения свободы или пожизненный срок.







