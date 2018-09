Нападение в провинции Гаутенг произошло около пяти часов вечера в минувший понедельник, 27 августа, когда предполагаемая жертва за рулем Jeep Grand Cherokee въехала во двор своего дома. За ней проследовал минивэн, водитель которого заблокировал ворота, а его подельники с пистолетами в руках бросились к дорогостоящему автомобилю. Угрозами пустить в ход оружие им не удалось уговорить женщину открыть окна и покинуть салон, более того, стоило налетчикам отвлечься, как пенсионерка тронулась назад и протаранила машину злоумышленников, передает Вести.ру.

На том бы история и завершилась, поскольку грабители сочли благоразумным побыстрее унести ноги, однако стоило им только сесть в салон, как в минивен еще раз врезался джип, да так, что машину развернуло на дороге. Дабы пресечь попытки противников уйти на своих двоих, женщина в третий раз "приложила" их транспортное средство. Тем не менее, злоумышленникам удалось убежать.

Действия бабушки (голос за кадром говорит, что за рулем была именно она) восхитили пользователей, хотя некоторые и подчеркнули, что она очень рисковала. По одной из версий, у налетчиков были игрушечные пистолеты, а потому они вели себя робко.

ROBBERS MEET THEIR MATCH. WATCH HOW VICTIM DOES NOT OPEN HIS DOORS AFTER BEING FOLLOWED INTO DRIVEWAY & INSTEAD RAMS PERPS MV!!! pic.twitter.com/gnxRx0qA6s