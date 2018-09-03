Жара не отступает: синоптики рассказали о погоде в Молдов в первые дни осени

Метеорологи снова объявили сегодня «желтый» код метеоопасности на 3-4 сентября. В эти дни на большей части территории Молдовы ожидается повышение максимальной температуры воздуха до 33-34 градусов

Кроме того, синоптики продлили "желтый" код в связи с чрезвычайной пожарной опасностью. Так, до 5 сентября на большей части территории страны ожидается чрезвычайная пожарная опасность (5-го класса) природного характера и угроза возгорания лесонасаждений и сельхозугодий, передает Молдпрес.

Как сообщили в Государственной гидрометеорологической службе, на ближайшие дни прогнозируется до 28 градусов в дневные часы на севере страны и до 33 градусов на юге, в центре будет 32 градуса.

Ночью будет 16 градусов на севере, 19 градусов в центре и 21 градус на юге. К концу этой недели ожидается понижение температуры воздуха. Днем будет переменная облачность. Кроме того, в середине текущей недели в центре и на юге страны пройдут дожди с грозами.