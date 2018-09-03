Засекреченный беспилотник Apple попал в дорожную аварию

Компания Apple последние годы упорно открещивалась от титула разработчика автономных систем управления, тщательно скрывая все ведущиеся в этом направлении работы. Стать тайному явным помог случайный инцидент в Калифорнии.

Казалось бы, самая обычная авария вынудила Apple рассекретить это направление своей деятельности. 24 августа в калифорнийском округе Санта-Клара некий Nissan Leaf, двигаясь по дороге со скоростью примерно 25 км/ч, столкнулся с кроссовером Lexus RX450h, который в тот момент как раз собирался съехать с шоссе и поэтому ехал не быстрее полутора км/ч.

Однако, как следует из поданного впоследствии в транспортный департамент Калифорнии заявления компании Apple, на "Лексусе" в этот момент как раз был установлен опытный образец системы автономного управления, тестированием которой Apple как раз и занималась. Никто из людей в аварии не пострадал.

Таким образом, авария подтвердила, что как минимум один беспилотник у Apple все же имеется. Агентство Reuters отмечает, что ранее компания никогда не подтверждала публично, что работает над такими системами. В свою очередь, канал CNBC со ссылкой на данные департамента транспорта утверждает, что технологический гигант в данный момент располагает шестью десятками прототипов, на которых на дорогах Калифорнии тестируются компоненты будущей автономной системы.

Глава Apple Тим Кук ранее делал намеки на интерес Apple к подобным технологиям, однако, упоминая некий "большой проект в сфере искусственного интеллекта", отказался уточнять, что он связан с транспортной сферой, отмечает АвтоВести.