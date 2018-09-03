В Мьянме вынесен приговор журналистам Reuters

Суд Мьянмы признал виновными двух журналистов Reuters в нарушении закона о государственной тайне. Они приговорены к 7 годам тюрьмы, сообщает агентство.

В Reuters уверены, что их сотрудники были скомпрометированы. Якобы одни полицейские передали им секретные документы в кафе на севере Янгона, а другая группа силовиков тут же арестовала журналистов. Главный редактор агентства назвал 3 сентября грустным днем для Мьянмы и мировой журналистики.

Представитель ООН в Мьянме Кнут Остби, в свою очередь, считает приговор нарушением свободы слова и призвал как можно скорее выпустить журналистов Reuters на свободу.