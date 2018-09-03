Иран и Ирак отказались от доллара во взаиморасчетах

Иран и Ирак устранили доллар из торговых операций между двумя странами.

"Доллар США был исключен из списка валют, используемых Ираном и Ираком в их торговых сделках, и они используют иранский риал, евро и иракский динар для финансовых операций", - сообщил СМИ председатель Торгово-промышленной палаты Ирана и Ирака Яхия Эль-Эсхак. Он также добавил, что представители бизнеса поддерживают и осуществление сделок в виде взаимовыгодных обменов или по соглашению.

Ранее министр торговли Ирана отметил, что страны продолжают торговать между собой, несмотря на введение Вашингтоном односторонних санкций в отношении Тегерана, передает Вести.ру.

