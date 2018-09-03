"Оранжевый код" опасности остается в силе: в Молдове подтвердили 177 случаев заболевания корью

177 случаев заболевания корью подтверждено с начала августа этого года в Республике Молдова, в связи с этим продолжает действовать "оранжевый код" опасности.

Как уточнили в Национальном агентстве общественного здоровья, в первые два дня сентября новых случаев заболевания не зарегистрировано, передает Молдпрес.

В августе было подтверждено 140 случаев, еще 83 под подозрением – пациенты изолированы и находятся под наблюдением врачей.

Подтвержденные и подозрительные случаи заболевания зарегистрированы в Чадыр-Лунгском, Вулкэнештском, Унгенском, Тараклийском, Кагульском, Хынчештском, Кантемирском и Окницком районах.

Оранжевый уровень опасности в связи со вспышкой кори власти объявили в конце августа по всей территории страны, заявив, что не вакцинированные дети не будут допущены в учебные заведения.

Эпидемиологи напоминают, что корь является быстро распространяющимся инфекционным заболеванием, которое передается воздушно-капельным путем. Первым признаком инфекции является высокая температура, которая держится в течение 1-7 дней. На 3-4 сутки у больного появляется кожная сыпь. Пневмония – самая распространенная причина смерти от кори.

Корь можно предотвратить только вакцинацией. В Республике Молдова вакцинация проводится комбинированной вакциной против кори, эпидемического паротита и краснухи (ROR) в возрасте одного года, 6-7 лет и 14-15 лет. Вакцинация в нашей стране проводится бесплатно. В течение последних десяти лет в Молдове уровень вакцинирования составлял 95%, а сейчас снизился до 87%. Вспышки заболеваемости корью зарегистрированы в соседних с Молдовой странах – Украине и Румынии.