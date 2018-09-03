В вещах, окружающих человека, ученые нашли опасные соединения

Гарвардская медицинская школа исследовала влияние полифторалкильных веществ на вес человека. Как отмечает Live Science, оказалось, что эти синтетические вещества опасны. Между тем, они используются в производстве множества вещей, включая посуду с антипригарным покрытием, водоотталкивающие ткани, жиронепроницаемую пищевую упаковку, средства личной гигиены и чистящие средства.

Соединения могут накапливаться в теле, оставаясь там длительное время. Различные исследования уже связывали полифторалкильные вещества с низкой массой новорожденных, болезнями щитовидной железы и с проблемами репродуктивной системы. Также вещества связывали с набором веса после отмены диеты и сниженной скоростью обмена веществ, передает meddaily.ru.



Недавно же было проведено наблюдение за 950 добровольцами с лишним весом и повышенным сахаром. Исследование длилось примерно 15 лет. Около половины добровольцев сидело на диете и тренировалось. У всех замерялся уровень полифторалкильных веществ в крови. Оказалось, чем выше уровень, тем больше человек набирал.

Однако работало это только с теми, кто на диете не сидел и на тренировки не ходил. Видимо, полифторалкильные вещества относятся к обезогенам - соединениям, которые приводят к набору веса, но только при наличии других факторов риска.