На фондовой бирже дан старт аукциону по продаже акций, находящихся в госсобственности

Молдавская фондовая биржа дала старт аукционам по продаже акций публичной собственности государства с участием 21 компании из разных секторов национальной экономики.

В случае 16 компаний пакет акций превышает 50% их уставного капитала, передаёт IPN.



На торги выставлены акции предприятий „Barza Albă” и „Tutun CTC”, одиннадцати предприятий „Автодороги”, а также ряда других компаний. Сумма финансовых средств в соответствии с начальной ценой акций составляет 983,5 миллиона леев.



Аукционы являются частью нового раунда приватизации, начатого Агентством публичной собственности 27 июля этого года.

В ходе данного раунда планируется провести один коммерческий и один инвестиционный конкурс, а также торги на повышение по продаже ряда строительных комплексов и 12 государственных предприятий, представляющих собой единые имущественные комплексы. Совокупная стоимость предложенного для приватизации имущества превысит 1,5 миллиарда леев.