Некоторые жители столицы останутся без воды из-за подключения нового участка трубопровода

Потребители, проживающие на улице Мунчешть, 800–814, 801–807 (включая номера с дробью), во вторник, 4 сентября, останутся без водопроводной воды.

Воды также не будет ​​на улицах Кишинэулуй, Штефан чел Маре, Изворулуй, И. Виеру, И. Крянгэ и Аеропорта, расположенных в столичном пригороде Сынжера, передаёт IPN.



Как сообщает "Apă-Canal Chișinău", подача питьевой воды будет приостановлена с 09.00 до 17.00. В течение этого времени на Мунчештской будут подключать недавно проложенный участок водопровода диаметром 110 мм.

Потребителям, проживающим по указанным адресам, рекомендуется обеспечить себя минимальным запасом воды для питья и бытовых нужд на период приостановки водоснабжения.



Дополнительную информацию потребители могут получить, позвонив в Центральную диспетчерскую службу по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.