Меган Маркл уличили в игнорировании желаний королевы

Британское издание The Sun перечислило случаи, когда Меган Маркл пренебрегала правилами королевского дресс-кода.

Во-первых, женщинам из королевской семьи запрещено выходить в свет без телесных колготок. Однако в июле герцогиня Сассекская приехала с мужем на вечер молодых лидеров Your Commonwealth в желтом платье и с голыми ногами, передает lenta.ru.

Во-вторых, черную одежду принято надевать исключительно на похороны или в День памяти 11 ноября. Более того, королева Елизавета II не любит, когда женщины ходят в коротких юбках. Меган Маркл нарушила оба этих правила. 29 августа ее сфотографировали в театре «Виктория Палас» в черном мини-платье Judith & Charles.

Женщинам также запрещено надевать брючные костюмы. Во время официальной поездки в Дублин в июле принцесса появилась в черных брюках, пиджаке и белой футболке.

Вместо сумок через плечо женщины обязаны ходить с клатчами. Жена принца Гарри — поклонница сумок на ремне. Она носит не только кросс-боди, но и объемные сумки с ручками.

Наконец, согласно правилам королевского этикета, женщины не должны появляться на публике в платьях с открытыми плечами. В таком видела Маркл присутствовала на множестве событий, и модные эксперты назвали декольте лодочкой фирменным стилем герцогини.