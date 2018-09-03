Ученые выяснили, почему люди любят собак больше, чем других людей

Исследование, опубликованное в журнале Society and Animals, объяснило, почему люди относятся к собакам более чутко, чем друг к другу. В эксперименте участвовало 240 человек, которым предлагали прочесть поддельные полицейские отчеты о нападении на человека и на собаку.

"Жертва" была годовалым ребенком, щенком, 30-летним человеком и взрослой собакой. Людей опрашивали, что они чувствуют при прочтении отчетов, и измеряли уровень эмпатии. Оказалось, что степени сочувствия ребенку, щенку и собаке находятся примерно на одном уровне, тогда как взрослому человеку сочувствовали меньше всего.

Исследователи пришли к выводу, что люди относятся к собакам не как к животным, а как к "четвероногим младенцам" и расценивают их как членов семьи, передает moya-planeta.

