В Великом Новгороде найден "зеркальный клад"

В историческом центре Великого Новгорода археологи обнаружили необычный клад: 15 средневековых зеркал.

Как сообщил «Интерфаксу» участник Новгородской экспедиции московского Института археологии РАН, западноевропейские зеркала были найдены во время раскопок на Знаменской улице. Зеркала в деревянных оправах были сложены в постройке, которую специалисты предварительно датировали XIII — началом XIV века.

По словам археолога, уникальность нынешней находки заключается в том, что такое большое количество зеркал обнаружено в одной усадьбе. «Ранее такого числа зеркал в одном месте новгородские археологи не находили. Это был такой "зеркальный клад"», — сообщил он.

Археологи работают на Знаменском раскопе около двух месяцев, отмечает Моя планета. Им уже удалось обнаружить остатки богатых усадеб, сотни предметов XIV–XX веков, в том числе печати князей и владычных наместников, бусы, браслеты, монеты и другие археологические ценности.