"Ван Дамм любит вас!": голливудский актер записал видео для граждан Молдовы

Вас приветствует Жан Клод Ван Дамм! В социальной сети появился видеоролик, и он продолжает набирать просмотры, в котором известный голливудский актер обращается к гражданам Молдовы с приветствием.

Ван Дамма на видео окружают молодые жители нашей страны, которые находились на отдыхе на турецком побережье, передает canal3.

Молодые люди рассказали, что голливудская звезда отдыхала неподалеку. В какой-то момент он подошел и поздоровался с ними.

Наши соотечественники не растерялись и попросили передать приветствие всем жителям.

Ван Дамм оказывается слышал о Молдове и говорит, что влюблен в нее.

Добавим, что Жан-Клод Ван Дамм в эти дни находится в Турции, куда его пригласили в качество члена жюри на конкурс красоты - Мисс-мира 2018.