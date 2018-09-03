Министр образования поздравила Иона Друцэ с Днем рождения

Министр образования, культуры и исследований Моника Бабук поздравила писателя Иона Друцэ, который празднует сегодня 90 лет со дня рождения.

В своем послании, опубликованном в Фейсбуке, министр напомнила о вкладе произведений Друцэ в усиление Движения национального возрождения в конце 80-х годов прошлого века.

«Писатель, несомненно, обеспечил себе почетное место на Олимпе национальной литературы. «Каса маре», «Одиночество пастыря», «Бремя нашей доброты», «Шепот ореха», «Дойна», «Листья грусти», «Самаритянка», «Последний месяц осени»,«Колокольня», “Птицы нашей молодости» - это лишь несколько вдохновленных названий произведений Друцэ», - написала Моника Бабук.

«В годы “Перестройки” истина, раскрытая Друцэ, его произведения в целом, несомненно, определили бурное развитие Движения национального возрождения в Республике Молдова. Теодор Кодряну, выдающийся румынский литературовед, упомянул: «В 1989 году бессарабские румыны последовали за “Одиноким пастырем», открыв зеленую каплю на императорском кладбище, место для поминания мертвых и воскрешения», - отметила министр.

Чиновница также сказала, что именно по этой причине первый классный урок нового учебного года был посвещен Иону Друцэ.

"Мы не можем и не должны забывать, что школьный колокол звучит сегодня в независимой и суверенной Республике Молдова. А такие учителя, как Хория Холбан и такие ученики, как Мария Москалу, защитили «Колокольню» нашего бытия», - заключила Моника Бабук.