Ученые: Детям полезно врать с раннего возраста

Исследование показало, что ранняя ложь развивает когнитивные способности.

Ученые из Университета Торонто провели исследование с участием полусотни детей возрастом около трех лет. Детей, ни один из которых изначально не проявлял склонности к вранью, разделили на две группы.

В течение четырех дней исследователи играли с детьми из первой группы в игру «Угадай, в какой руке» и обучали их хитрить. Малыши охотно научились обманывать и получать в награду угощение из «неугаданной» руки.

Затем обеим группам предложили набор стандартных тестов, направленных на проверку исполнительных функций, модели психического состояния, способности понимать окружающих, сосредотачиваться и эффективно планировать действия.

Выяснилось, что результаты детей, обучившихся обманывать, были выше результатов контрольной группы. Исследователи считают, что ранняя детская ложь стимулирует развитие когнитивных функций и является необходимой стадией взросления, передает Моя планета.