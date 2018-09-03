За неделю патрульные полицейские зафиксировали более 4200 нарушений ПДД

Патрульная полиция зарегистрировала более 4200 нарушений правил дорожного движения с 24 августа по 2 сентября, самым серьезным из них является превышение скорости.

Как уточнили в Национальной патрульной инспекции, во время мини-каникул было выявлено 118 водителей, севших за руль в состоянии алкогольного опьянения, передает Молдпрес.

Кроме того, сотрудники инспекции отреагировали на 332 запроса граждан.

В этот период зарегистрировано 57 дорожно-транспортных происшествий, которые привели к гибели пяти человек, а 81 человек получил травмы различной степени тяжести.

Национальная патрульная инспекция призывает участников дорожного движения соблюдать Правила дорожного движения.