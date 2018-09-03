Порошенко распорядился не продлевать договор о дружбе с РФ

Президент Украины Петр Порошенко не намерен пролонгировать Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией. Об этом в понедельник, 3 сентября, заявила первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко. Она подчеркнула, что Порошенко решил не денонсировать соглашение, а не продлевать срок его действия.

"Речь не идет ни о каких денонсациях, потому что мы будем требовать от Российской Федерации во всех международных судах, в Гааге и в других судах, отвечать за то, что они нарушили это соглашение", - цитирует УНИАН слова Геращенко.

Порошенко, по ее словам, отдал распоряжение министерству иностранных дел Украины "не готовить документы к пролонгации этого соглашения, которое наступает автоматически". Ранее президент Украины заявил, что Киев "достаточно подготовлен и юридически защищен", чтобы разорвать подписанный в 1997 году договор. Порошенко отметил, что соглашение "по вине Москвы уже давно стало анахронизмом".

Документ закреплял принципы стратегического партнерства, нерушимости существующих границ, уважения территориальной целостности и взаимные обязательства не использовать свою территорию в ущерб безопасности друг друга. После аннексии Россией Крыма эти принципы фактически были нарушены. Срок действия договора истекает в декабре 2018 года. В январе поправка о денонсации соглашения уже вносилась Верховной радой в закон о реинтеграции Донбасса, но была отклонена, отмечает dw.com.