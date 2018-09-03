Столичного жителя задержали за ограбления детсадов

Житель столицы ограбил четыре детсада. Материальный ущерб от его действий оценивается в 30 тысяч леев.

По данным полиции, мужчина забирался в помещения, взламывая окна, и выносил оттуда ценные вещи, в том числе телевизоры, ноутбуки. Затем продавал украденное на столичных рынках.

Молодого человека задержали. Ранее он был судим за подобные преступления. Было заведено новое уголовное дела за кражу.

Злоумышленнику грозит штраф или до 4 лет тюрьмы.