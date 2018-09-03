Сорвалась презентация самой дорогой картины в мире авторства да Винчи

Филиал французского музея Лувр в Абу-Даби сообщил о переносе презентации картины "Спаситель мира" авторства Леонардо да Винчи в твиттере.

"Департамент культуры и туризма Абу-Даби объявляет о задержке презентации "Спасителя мира" Леонардо да Винчи. Другие детали будут раскрыты в скором времени", — говорится в заявлении.

Что стало причиной переноса и когда презентация состоится теперь, пока не сообщается, передает gazeta.ru

Презентация картины, считающейся самой дорогой в мире, была запланирована на 18 сентября. «Спаситель мира» считался утраченным, однако снова «всплыл» в 2017 году, когда частный коллекционер приобрел его более чем за $400 млн.

Лувр в Абу-Даби открылся в 2017 году и единственный за пределами Франции наделен полномочиями использовать бренд Лувра.