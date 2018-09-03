Машина разлетелась в щепки: в сети опубликовали момент страшного ДТП в Самарской области

В сети опубликованы кадры, запечатлевшие момент трагедии, произошедшей в минувшую субботу, 1 сентября, на федеральной трассе М-5 "Урал" в Исаклинском районе Самарской области.

Водитель автомобиля Toyota Lite с тюменскими номерами по неустановленной пока причине утратил контроль над своим транспортным средством и выехал на полосу встречного движения. Затем он заметил неладное и попытался вернуться в свой ряд, однако ему не удалось избежать столкновения с фурой Volvo.

После удара Toyota отбросило в сторону, после чего в нее врезался внедорожник Mitsubishi из которого и велась съемка, и легковушка Toyota Mark, передает Вести.ру.

Местные СМИ, со ссылкой на региональное ГУ МВД РФ, сообщают, что в результате инцидента погибли пять человек, находившиеся в салоне машины, выехавшей на встречную полосу 52-летний мужчина, 55-летняя женщина, 14-летний мальчик и две девочки 14 и 7 лет.

Кроме того, в больнице оказался мужчина, управлявший большегрузом, и еще один водитель, принявший участие в ДТП.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, ведется следствие.